Соколова (Травина) Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения23.05.1905 ст.
Дата смертиПосле 1973
ПолЖенский
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1905 ст.
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.17-18 (Рождение №-34ж)
Крещение
24.05.1905 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Крёстный отец: Семён Никитич - крестьянский сын из д.Померекино Крёстная мать: Екатерина Николаевна - крестьянская девица из д.Померекино
Смерть
После 1973