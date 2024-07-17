Соколова (Травина) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколова (Травина) Анна Ивановна

Место рождения

Померекино, Кологривский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

23.05.1905 ст.

Дата смерти

После 1973

Пол

Женский

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1905 ст.

Отец: Травин Иван Степанович

Мать: Травина (-) Александра Николаевна

Померекино, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.17-18 (Рождение №-34ж)
Крещение
24.05.1905 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Крёстный отец: Семён Никитич - крестьянский сын из д.Померекино Крёстная мать: Екатерина Николаевна - крестьянская девица из д.Померекино
Смерть
После 1973

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