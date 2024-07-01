Пятовский Михаил Артемьевич
Место рождения
Дата рождения01.10.1872
Дата смерти16.01.1873
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1872
Вельский уезд, Верховажский район, Вологодская губ
Крещение
02.10.1872
священником Василием Скворцовым и понаморём Алексеем Баскаревым. Восприемник: крестьянин д. Фоминской Феодосий Лукич Назаровский | Восприемники: Феодосий Лукич Назаровский
Смерть
16.01.1873
Причина смерти: Оспа | Вельский уезд, Верховажский район, Вологодская губ
Похороны
18.01.1873
4 месяца от роду, от оспы. Погребён 18 января священником Василием Скворцовым с пономарём Алексеем Баскаревым на приходском кладбище.