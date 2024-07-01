Пятовский Михаил Артемьевич 01.10.1872 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиПятовский Михаил Артемьевич

Пятовский Михаил Артемьевич

Место рождения

Ногинская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

01.10.1872

Дата смерти

16.01.1873

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1872

Отец: Пятовский Артемий Павлович

Мать: Пятовская (Шутова) Евгения Васильевна

Ногинская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Вельский уезд, Верховажский район, Вологодская губ
Крещение
02.10.1872
Покровский, Вельский уезд, Вологодская губерния
священником Василием Скворцовым и понаморём Алексеем Баскаревым. Восприемник: крестьянин д. Фоминской Феодосий Лукич Назаровский | Восприемники: Феодосий Лукич Назаровский
Смерть
16.01.1873
Ногинская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Причина смерти: Оспа | Вельский уезд, Верховажский район, Вологодская губ
Похороны
18.01.1873
Покровский, Вельский уезд, Вологодская губерния
4 месяца от роду, от оспы. Погребён 18 января священником Василием Скворцовым с пономарём Алексеем Баскаревым на приходском кладбище.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.