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Куценко Владимир Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Куценко Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
11.11.1878

Жена: Живица / Живицина Марфа Исидорова

Николаевка, Сумской р-н, Сумская обл.
Бракосочетание
19.10.1880

Жена: Куценко Василисса Алексиева

Николаевка, Сумской р-н, Сумская обл.
Рождение ребёнка
1892

Сын: Куценко Денис Владимирович

Мать ребёнка: Живица / Живицина Марфа Исидорова

Николаевка, Сумской р-н, Сумская обл.
Развод
Неизвестно

Жена: Живица / Живицина Марфа Исидорова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куценко Брат Дениса (точно есть, имени не знаем)

Мать ребёнка: Живица / Живицина Марфа Исидорова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ганна Владимировна

Мать ребёнка: Живица / Живицина Марфа Исидорова

Смерть
Неизвестно
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