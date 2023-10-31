Куценко Владимир Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: Куценко Иван
Бракосочетание
11.11.1878
Николаевка, Сумской р-н, Сумская обл.
Бракосочетание
19.10.1880
Николаевка, Сумской р-н, Сумская обл.
Рождение ребёнка
1892
Сын: Куценко Денис Владимирович
Мать ребёнка: Живица / Живицина Марфа Исидорова
Николаевка, Сумской р-н, Сумская обл.
Развод
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ганна Владимировна
Мать ребёнка: Живица / Живицина Марфа Исидорова
Смерть
Неизвестно