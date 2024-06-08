Timoshkina Agafij 1810 — найти родственников по фамилии на Familio
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Timoshkina Agafij

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1818 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Timoshkin Nikifor

Рождение ребёнка
1846

Дочь: (Timoshkina) Praskovej

Отец ребёнка: Timoshkin Nikifor

Рождение ребёнка
15.10.1847

Сын: Timoshkin Ivan

Отец ребёнка: Timoshkin Nikifor

Spiridonovka, Russia
Смерть
Неизвестно

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