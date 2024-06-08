Timoshkina Agafij
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Timoshkin Nikifor
Рождение ребёнка
1846
Дочь: (Timoshkina) Praskovej
Отец ребёнка: Timoshkin Nikifor
Рождение ребёнка
15.10.1847
Сын: Timoshkin Ivan
Отец ребёнка: Timoshkin Nikifor
Spiridonovka, Russia
Смерть
Неизвестно