Цешейко Владимир Станиславович
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Бракосочетание
11.02.1911
Жена: Цишейко Анна Васильевна
Рождение ребёнка
23.02.1928
Дочь: Щербакова Александра Владимировна
Мать ребёнка: Цишейко Анна Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Цишейко Анна Васильевна
Смерть
Неизвестно