Цешейко Владимир Станиславович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЦешейко Владимир Станиславович

Цешейко Владимир Станиславович

Место рождения

Лудза, Ludzas novads

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Цишейко Станислав Иванович

Мать: Цишейко Розалия Осиповна

Лудза, Ludzas novads
Бракосочетание
11.02.1911

Жена: Цишейко Анна Васильевна

Анжеро-Судженск, Анжеро-Судженский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
23.02.1928

Дочь: Щербакова Александра Владимировна

Мать ребёнка: Цишейко Анна Васильевна

Анжеро-Судженск, Анжеро-Судженский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Цишейко Анна Васильевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close