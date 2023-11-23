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Гавриил Кузьмин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1754

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: Кузьма Игнатьев

Мать: Пелагея Алексеева

Гавриил Кузьмич (1754 — ?) Родился в семье дьякона села Тутанова Пошехонского уезда Кузьмы Игнатьевича. Служил дьячком в том же селе. В 1789 году рукоположен во диакона там же. В 1822 году уволен за ш... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Яковлева

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Александра Гавриилова

Мать ребёнка: Татьяна Яковлева

Рождение ребёнка
1781

Сын: Афанасий Гавриилов

Мать ребёнка: Татьяна Яковлева

Рождение ребёнка
1788

Сын: Алексей Гавриилов

Мать ребёнка: Татьяна Яковлева

Рождение ребёнка
1792

Сын: Яков Гаврилов

Мать ребёнка: Татьяна Яковлева

Яков Гаврилович (1792 — ?) Родился 28 апреля 1792 года в семье дьякона села Тутанова Пошехонского уезда Гавриила Кузьмича. Дьячок села Гематова Любимского уезда. Впоследствии исключен из духовного зва... Показать все
Рождение ребёнка
15.09.1793

Дочь: Вера Гавриилова

Мать ребёнка: Татьяна Яковлева

Рождение ребёнка
1799

Сын: Смирнов Павел Гавриилов

Мать ребёнка: Татьяна Яковлева

Смирнов Павел Гаврилович (1799 — ?) Родился в семье дьякона села Тутанова Пошехонского уезда Гавриила Кузьмича. С 1811 года обучался в Ярославском уездном училище. В 1820 году определен в пономаря, а ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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