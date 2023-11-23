Гавриил Кузьмин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1754
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
1754
Отец: Кузьма Игнатьев
Мать: Пелагея Алексеева
Гавриил Кузьмич (1754 — ?) Родился в семье дьякона села Тутанова Пошехонского уезда Кузьмы Игнатьевича. Служил дьячком в том же селе. В 1789 году рукоположен во диакона там же. В 1822 году уволен за ш... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Яковлева
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Александра Гавриилова
Мать ребёнка: Татьяна Яковлева
Рождение ребёнка
1781
Сын: Афанасий Гавриилов
Мать ребёнка: Татьяна Яковлева
Рождение ребёнка
1788
Сын: Алексей Гавриилов
Мать ребёнка: Татьяна Яковлева
Рождение ребёнка
1792
Сын: Яков Гаврилов
Мать ребёнка: Татьяна Яковлева
Яков Гаврилович (1792 — ?) Родился 28 апреля 1792 года в семье дьякона села Тутанова Пошехонского уезда Гавриила Кузьмича. Дьячок села Гематова Любимского уезда. Впоследствии исключен из духовного зва... Показать все
Рождение ребёнка
15.09.1793
Дочь: Вера Гавриилова
Мать ребёнка: Татьяна Яковлева
Рождение ребёнка
1799
Мать ребёнка: Татьяна Яковлева
Смирнов Павел Гаврилович (1799 — ?) Родился в семье дьякона села Тутанова Пошехонского уезда Гавриила Кузьмича. С 1811 года обучался в Ярославском уездном училище. В 1820 году определен в пономаря, а ... Показать все
Смерть
Неизвестно