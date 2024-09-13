Дарья Александрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1887 ст.
Муж: Пётр Никитин
Рождение ребёнка
04.08.1887 ст.
Сын: Матвей Петров
Отец ребёнка: Пётр Никитин
Рождение ребёнка
13.11.1889 ст.
Дочь: Екатерина Петрова
Отец ребёнка: Пётр Никитин
Рождение ребёнка
24.08.1891 ст.
Дочь: Наталья Петрова
Отец ребёнка: Пётр Никитин
Рождение ребёнка
1897 ст.
Сын: Никита Петров
Отец ребёнка: Пётр Никитин
Рождение ребёнка
1897 ст.
Дочь: Вера Петрова
Отец ребёнка: Пётр Никитин
Смерть
Неизвестно