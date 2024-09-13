Дарья Александрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дарья Александрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1840 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1887 ст.

Муж: Пётр Никитин

Рождение ребёнка
04.08.1887 ст.

Сын: Матвей Петров

Отец ребёнка: Пётр Никитин

Кожино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
13.11.1889 ст.

Дочь: Екатерина Петрова

Отец ребёнка: Пётр Никитин

Кожино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
24.08.1891 ст.

Дочь: Наталья Петрова

Отец ребёнка: Пётр Никитин

Кожино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1897 ст.

Сын: Никита Петров

Отец ребёнка: Пётр Никитин

Кожино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1897 ст.

Дочь: Вера Петрова

Отец ребёнка: Пётр Никитин

Кожино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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