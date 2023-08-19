Черноусов Вениамин Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Трунилова (Черноусова) Надежда Вениаминовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фесько (Черноусова) Светлана Вениаминовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Черноусова Ирина Вениаминовна
Мать ребёнка: не указана