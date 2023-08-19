Черноусов Вениамин Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черноусов Вениамин Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Черноусов Федор Иванович

Мать: Черноусова (Яник) Вельмина Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Трунилова (Черноусова) Надежда Вениаминовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фесько (Черноусова) Светлана Вениаминовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Черноусова Ирина Вениаминовна

Мать ребёнка: не указана

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