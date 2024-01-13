Бачинина Александра Потаповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бачинина Александра Потаповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1806 г.р.

Дети

Добавил:

НЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бачинин Никита Григорьевич

Рождение ребёнка
1864 ст.

Дочь: Бачинина Пелагея Никитовна

Отец ребёнка: Бачинин Никита Григорьевич

Барлакуль, Здвинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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