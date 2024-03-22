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Третьяков Василий Герасимович

Место рождения

Кендя, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

?.02.1880

Дата смерти

1929

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1880

Отец: Третьяков Герасим Андреев

Мать: Третьякова Марфа Данилова

Кендя, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Василенко Валентина Васильевна

Мать ребёнка: Третьякова Анастасия Поликарповна

Рождение ребёнка
1911

Сын: Третьяков Александр Васильевич

Мать ребёнка: Третьякова Анастасия Поликарповна

Шалкар, Шалкарский район, Актюбинская область
Рождение ребёнка
20.08.1924

Сын: Третьяков Александр Васильевич

Мать ребёнка: Третьякова Анастасия Поликарповна

Смерть
1929
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