Пиголкина (Дудина) Зинаида
женский, родилась 07.06.1893
умерла 19.11.1974, г. Ивантеевка Московской обл.
ОтецДудин Дмитрий23.10.1853 г.р.
МатьДудина София1870 г.р.
Супруги
Пиголкин ФедорНеизвестно г.р.
Дети
(Пиголкина) Тамара?.04.1923 г.р.
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Рождение
07.06.1893
Отец: Дудин Дмитрий
Мать: Дудина София
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пиголкин Федор
Рождение ребёнка
?.04.1923
Дочь: (Пиголкина) Тамара
Отец ребёнка: Пиголкин Федор
Смерть
19.11.1974
г. Ивантеевка Московской обл.