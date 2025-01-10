Пиголкина (Дудина) Зинаида 07.06.1893 — найти родственников по фамилии на Familio

Пиголкина (Дудина) Зинаида

Автор
ТФ
Фролова Т.

женский, родилась 07.06.1893

умерла 19.11.1974, г. Ивантеевка Московской обл.

Отец
Дудин Дмитрий23.10.1853 г.р.
Мать
Дудина София1870 г.р.
Супруги
Пиголкин ФедорНеизвестно г.р.
Дети
(Пиголкина) Тамара?.04.1923 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1893

Отец: Дудин Дмитрий

Мать: Дудина София

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пиголкин Федор

Рождение ребёнка
?.04.1923

Дочь: (Пиголкина) Тамара

Отец ребёнка: Пиголкин Федор

Смерть
19.11.1974
г. Ивантеевка Московской обл.

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