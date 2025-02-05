Абаев Мария אבאייב מרים 08.10.1949 — найти родственников по фамилии на Familio
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Абаев Мария אבאייב מרים

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.10.1949

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1949

Отец: Абаев БенЦион

Мать: Файзиева ШифраРена

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ааронов Ёсеф אהרונוב יוסף

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рувен ראובן

Отец ребёнка: Ааронов Ёсеф אהרונוב יוסף

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ципора ציפורה

Отец ребёнка: Ааронов Ёсеф אהרונוב יוסף

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Эмма אמה

Отец ребёнка: Ааронов Ёсеф אהרונוב יוסף

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