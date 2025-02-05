Абаев Мария אבאייב מרים
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.10.1949
ПолЖенский
Отец
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1949
Отец: Абаев БенЦион
Мать: Файзиева ШифраРена
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рувен ראובן
Отец ребёнка: Ааронов Ёсеф אהרונוב יוסף
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ципора ציפורה
Отец ребёнка: Ааронов Ёсеф אהרונוב יוסף
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Эмма אמה
Отец ребёнка: Ааронов Ёсеф אהרונוב יוסף