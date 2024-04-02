Кувалдина (Субботина) Екатерина Николаевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1884 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884 ст.
Бракосочетание
13.02.1902 ст.
Пермь, Пермский, Пермский край
17/V-1958 №360864 Мотовилихинской волости обыватель...18 лет, первым браком, правосл и В-М прихода дер. Косогоры крестьянская девица 19 лет, правосл ППК ГАПК Ф 37 оп 6 д 910 №47 стр 267
Смерть
Неизвестно