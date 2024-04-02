Кувалдина (Субботина) Екатерина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кувалдина (Субботина) Екатерина Николаевна

Место рождения

Косогоры, Пермский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

Около 1884 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1885 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Косогоры, Пермский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
13.02.1902 ст.

Муж: Кувалдин Николай Иванович

Пермь, Пермский, Пермский край
17/V-1958 №360864 Мотовилихинской волости обыватель...18 лет, первым браком, правосл и В-М прихода дер. Косогоры крестьянская девица 19 лет, правосл ППК ГАПК Ф 37 оп 6 д 910 №47 стр 267
Смерть
Неизвестно
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