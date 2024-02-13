Юмашева (Кияшко) Галина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юмашева (Кияшко) Галина Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юмашев Кирилл Вениаминович

Отец ребёнка: Юмашев Вениамин Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лепешкина (Юмашева) Елена Вениаминова

Отец ребёнка: Юмашев Вениамин Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юмашев Вениамин Сергеевич

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