Юмашева (Кияшко) Галина Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юмашев Кирилл Вениаминович
Отец ребёнка: Юмашев Вениамин Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лепешкина (Юмашева) Елена Вениаминова
Отец ребёнка: Юмашев Вениамин Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно