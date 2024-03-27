Юльтимиров Юлий Иванович
Место рожденияс.Ахманово, Бакалинский район, Республика Башкортостан, Россия
Дата рождения1923
Дата смерти1975
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
с.Ахманово, Бакалинский район, Республика Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
14.01.1949
Сын: Юльтимиров Виктор Юлиевич
Мать ребёнка: Юльтимирова Анисия
Рождение ребёнка
10.06.1955
Бакалинский р-н, д. Юльтимировка
Рождение ребёнка
Неизвестно
с.Бакалы, Бакалинский район, Республика Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Юльтимирова Анисия
Смерть
1975