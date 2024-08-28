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(Бухнер) Анна Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.02.1875

Дата смерти

01.05.1920

Пол

Женский

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1875

Отец: Бухнер Петер

Мать: Бухнер (Шелль) София

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Эрнст) Эмма Яковлевна

Отец ребёнка: Эрнст Яков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Эрнст Николай (Николаус) Яковлевич

Отец ребёнка: Эрнст Яков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Эрнст) Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Эрнст Яков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Эрнст Максимилиан Яковлевич

Отец ребёнка: Эрнст Яков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Эрнст Феликс Яковлевич

Отец ребёнка: Эрнст Яков

Бракосочетание
03.11.1893

Муж: Эрнст Яков

Зап.49 от 03.11.1893г. Яков Эрнст, юноша 20л.+А.Мария Бухнер, девица 18л. Родители Адам Эрнст+Агнезия Остертаг, Пётр Бухнер+София Шелль
Смерть
01.05.1920
Причина смерти: от Тифа

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