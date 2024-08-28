(Бухнер) Анна Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.02.1875
Дата смерти01.05.1920
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1875
Отец: Бухнер Петер
Мать: Бухнер (Шелль) София
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Эрнст) Эмма Яковлевна
Отец ребёнка: Эрнст Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Эрнст Николай (Николаус) Яковлевич
Отец ребёнка: Эрнст Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Эрнст) Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Эрнст Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Эрнст Максимилиан Яковлевич
Отец ребёнка: Эрнст Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Эрнст Яков
Бракосочетание
03.11.1893
Муж: Эрнст Яков
Зап.49 от 03.11.1893г. Яков Эрнст, юноша 20л.+А.Мария Бухнер, девица 18л. Родители Адам Эрнст+Агнезия Остертаг, Пётр Бухнер+София Шелль
Смерть
01.05.1920
Причина смерти: от Тифа