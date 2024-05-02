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Орлов Фёдор Емельянович

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Место рождения

с. Григорово, Меленковский р-н

Дата рождения

21.09.1913

Дата смерти

16.09.1968

Пол

Мужской

Добавил:

СТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1913

Отец: Орлов Емельян Андреевич

Мать: Орлова Анисья Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Орлова (Быстрова) Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
10.03.1940

Дочь: Уханова (Орлова) Галина Федоровна

Мать ребёнка: Орлова (Быстрова) Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
21.05.1948

Сын: Орлов Александр Федорович

Мать ребёнка: Орлова (Быстрова) Наталья Ивановна

Смерть
16.09.1968

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