Орлов Фёдор Емельянович
Место рожденияс. Григорово, Меленковский р-н
Дата рождения21.09.1913
Дата смерти16.09.1968
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1913
Отец: Орлов Емельян Андреевич
Мать: Орлова Анисья Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.03.1940
Дочь: Уханова (Орлова) Галина Федоровна
Мать ребёнка: Орлова (Быстрова) Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
21.05.1948
Сын: Орлов Александр Федорович
Мать ребёнка: Орлова (Быстрова) Наталья Ивановна
Смерть
16.09.1968