Фёдоров Евфимий Васильевич
мужской, родился До 1900 ст.
умер После 1900
Супруги
Фёдорова Александра ИвановнаДо 1900 ст. г.р.
Дети
Фёдоров Владимир Евфимиевич12.05.1900 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1900 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1900 ст.
Рождение ребёнка
12.05.1900 ст.
Сын: Фёдоров Владимир Евфимиевич
Мать ребёнка: Фёдорова Александра Ивановна
Ефремов, город Ефремов, Тульская область
Смерть
После 1900