Фёдоров Евфимий Васильевич До 1900 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Фёдоров Евфимий Васильевич

Автор
КК
Косенко К.

мужской, родился До 1900 ст.

умер После 1900

Супруги
Фёдорова Александра ИвановнаДо 1900 ст. г.р.
Дети
Фёдоров Владимир Евфимиевич12.05.1900 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1900 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1900 ст.

Жена: Фёдорова Александра Ивановна

Рождение ребёнка
12.05.1900 ст.

Сын: Фёдоров Владимир Евфимиевич

Мать ребёнка: Фёдорова Александра Ивановна

Ефремов, город Ефремов, Тульская область

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G96D-NT9N?cat=752387&i=822

Смерть
После 1900

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