Герасимов Зосим Ильин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850
Отец: Илья Феопемптов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Воинова (Герасимова) Феодосья Зосимова
Мать ребёнка: Герасимова Агрипина Константинова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Герасимова) Евдокия Зосимова
Мать ребёнка: Герасимова Агрипина Константинова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Герасимова Агрипина Константинова
Рождение ребёнка
Около 1875
Дочь: Герасимова Наталья Зосимова
Мать ребёнка: Герасимова Агрипина Константинова
Рождение ребёнка
01.08.1887
Мать ребёнка: Герасимова Агрипина Константинова
Рождение ребёнка
24.04.1890
Дочь: Герасимова Мавра Зосимова
Мать ребёнка: Герасимова Агрипина Константинова
Рождение ребёнка
23.01.1893
Сын: Герасимов Василий Зосимов
Мать ребёнка: Герасимова Агрипина Константинова
Смерть
Неизвестно