Герасимов Зосим Ильин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГерасимов Зосим Ильин

Герасимов Зосим Ильин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: Илья Феопемптов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воинова (Герасимова) Феодосья Зосимова

Мать ребёнка: Герасимова Агрипина Константинова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Герасимова) Евдокия Зосимова

Мать ребёнка: Герасимова Агрипина Константинова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Герасимов Иван Зосимов

Мать ребёнка: Герасимова Агрипина Константинова

Рождение ребёнка
Около 1875

Дочь: Герасимова Наталья Зосимова

Мать ребёнка: Герасимова Агрипина Константинова

Рождение ребёнка
01.08.1887

Сын: Герасимов Матвей Зосимов

Мать ребёнка: Герасимова Агрипина Константинова

Новосидориха, Шатура, Московская область
Рождение ребёнка
24.04.1890

Дочь: Герасимова Мавра Зосимова

Мать ребёнка: Герасимова Агрипина Константинова

Новосидориха, Шатура, Московская область
Рождение ребёнка
23.01.1893

Сын: Герасимов Василий Зосимов

Мать ребёнка: Герасимова Агрипина Константинова

Новосидориха, Шатура, Московская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.