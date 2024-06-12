Щербакова Татьяна Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Поцелуйко Виктор
Мать: Поцелуйко Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Щербакова Татьяна Евгеньевна
Отец ребёнка: Щербаков Евгений
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Щербакова Юлия Евгеньевна
Отец ребёнка: Щербаков Евгений
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Щербакова Софья Евгеньевна
Отец ребёнка: Щербаков Евгений
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Щербаков Евгений
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Токарев Александр Николаевич
Отец ребёнка: Токарев Николай