Чегун Матрона Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чегун Матрона Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.03.1894 ст.

Сын: Чегун Алексей Игнатьевич

Отец ребёнка: Чегун Игнатий Иванович

Комиссарово, Харківська область
Место жительства
После 1894 ст.
Комиссарово, Харківська область
Рождение ребёнка
15.04.1907 ст.

Дочь: Чегун ирина Игнатьевна

Отец ребёнка: Чегун Игнатий Иванович

Комиссарово, Харківська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чегун Феврония Игнатьевна

Отец ребёнка: Чегун Игнатий Иванович

Комиссарово, Харківська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чегун Игнатий Иванович

Смерть
Неизвестно
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