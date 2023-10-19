Чегун Матрона Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.03.1894 ст.
Отец ребёнка: Чегун Игнатий Иванович
Место жительства
После 1894 ст.
Рождение ребёнка
15.04.1907 ст.
Дочь: Чегун ирина Игнатьевна
Отец ребёнка: Чегун Игнатий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чегун Феврония Игнатьевна
Отец ребёнка: Чегун Игнатий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно