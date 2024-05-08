Кузина (Кузовкова) Мария Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.?.1907
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
16.?.1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.09.1932
Дочь: Шепелева (Кузина) Мария Михайловна
Отец ребёнка: Кузин Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
16.07.1935
Дочь: Варганова (Кузина) Галина Михайловна
Отец ребёнка: Кузин Михаил Григорьевич
Сиалеевский Майдан, Кадошкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
Неизвестно