Кузина (Кузовкова) Мария Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузина (Кузовкова) Мария Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.?.1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.?.1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.09.1932

Дочь: Шепелева (Кузина) Мария Михайловна

Отец ребёнка: Кузин Михаил Григорьевич

Рождение ребёнка
16.07.1935

Дочь: Варганова (Кузина) Галина Михайловна

Отец ребёнка: Кузин Михаил Григорьевич

Сиалеевский Майдан, Кадошкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
Неизвестно

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