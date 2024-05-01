Могилевская Александра Петровна 11.09.1933 — найти родственников по фамилии на Familio
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Могилевская Александра Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.09.1933

Дата смерти

1933

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1933

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
1933
Рождение ребёнка
30.10.1952

Сын: Могилевский Юрий Тимофеевич

Отец ребёнка: Могилевский Тимофей Григорьевич

Рождение ребёнка
27.01.1954

Сын: Могилевский Виктор Тимофеевич

Отец ребёнка: Могилевский Тимофей Григорьевич

Рождение ребёнка
08.10.1959

Дочь: Могилевская Татьяна Тимофеевна

Отец ребёнка: Могилевский Тимофей Григорьевич

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