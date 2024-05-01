Могилевская Александра Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.09.1933
Дата смерти1933
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1933
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
1933
Рождение ребёнка
30.10.1952
Сын: Могилевский Юрий Тимофеевич
Отец ребёнка: Могилевский Тимофей Григорьевич
Рождение ребёнка
27.01.1954
Сын: Могилевский Виктор Тимофеевич
Отец ребёнка: Могилевский Тимофей Григорьевич
Рождение ребёнка
08.10.1959
Дочь: Могилевская Татьяна Тимофеевна
Отец ребёнка: Могилевский Тимофей Григорьевич