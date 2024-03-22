Семенов Василий Дорофеевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Семенов Дорофей
Рождение ребёнка
1871
Сын: Семенов Прокопий Васильевич
Мать ребёнка: Коломенкова Наталья Андреевна
Рождение ребёнка
23.10.1880
Дочь: Семенова Параскева Васильевна
Рождение ребёнка
02.03.1884
Сын: Семенов Георгий Васильевич
Мать ребёнка: Коломенкова Наталья Андреевна
Рождение ребёнка
17.11.1886
Дочь: Семенова Екатерина Васильевна
Мать ребёнка: Коломенкова Наталья Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно