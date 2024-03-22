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Семенов Василий Дорофеевич

Место рождения

Ольговка, Яйский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Семенов Дорофей

Мать: не указана

Ольговка, Яйский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
1871

Сын: Семенов Прокопий Васильевич

Мать ребёнка: Коломенкова Наталья Андреевна

Ольговка, Яйский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
23.10.1880

Дочь: Семенова Параскева Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Ольговка, Яйский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
02.03.1884

Сын: Семенов Георгий Васильевич

Мать ребёнка: Коломенкова Наталья Андреевна

Ольговка, Яйский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
17.11.1886

Дочь: Семенова Екатерина Васильевна

Мать ребёнка: Коломенкова Наталья Андреевна

Ольговка, Яйский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семенов Егор Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Ольговка, Яйский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семенов Павел Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Ольговка, Яйский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коломенкова Наталья Андреевна

Смерть
Неизвестно
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