(Смирнова) Татьяна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Смирнова) Татьяна Степановна

(Смирнова) Татьяна Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Покровско-Богородицкий женский монастырь
Монахиня Пищальского монастыря в деревне Лопотёнки
Смерть
Неизвестно
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