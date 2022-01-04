Агриппина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Пелагея Титовна
Отец ребёнка: Хохряков Тит Николаевич
Рождение ребёнка
1914
Отец ребёнка: Хохряков Тит Николаевич
Рождение ребёнка
1926
Отец ребёнка: Хохряков Тит Николаевич
Смерть
Неизвестно