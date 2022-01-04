Агриппина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агриппина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1885 г.р.

Дети

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хохряков Тит Николаевич

Большой Билиб, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Пелагея Титовна

Отец ребёнка: Хохряков Тит Николаевич

Большой Билиб, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1914

Сын: Хохряков Михаил Титович

Отец ребёнка: Хохряков Тит Николаевич

Большой Билиб, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1926

Сын: Хохряков Евгений Титович

Отец ребёнка: Хохряков Тит Николаевич

Большой Билиб, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
Большой Билиб, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика

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