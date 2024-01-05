Смирнова Василина Юрьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.12.1967
ПолЖенский
Отец
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Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1967
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
26.12.1996
Дочь: Смирнова Елена Сергеевна
Отец ребёнка: Смирнов Сергей Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Смирнов Сергей Васильевич