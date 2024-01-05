Смирнова Василина Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова Василина Юрьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.12.1967

Пол

Женский

Отец

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Мать

1937 г.р.

Дети

1996 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1967

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Алексеева Валентина Андреевна

Рождение ребёнка
26.12.1996

Дочь: Смирнова Елена Сергеевна

Отец ребёнка: Смирнов Сергей Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Смирнов Сергей Васильевич

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