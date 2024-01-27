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Байсунгуров Александр Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.10.1943

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1910 г.р.

Мать

1914 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1943

Отец: Байсунгуров Александр Гавриилович

Мать: Евдокия Семеновна

Бракосочетание
02.08.1969

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
18.10.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Развод
1974

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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