Байсунгуров Александр Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.10.1943
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1943
Бракосочетание
02.08.1969
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.10.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Развод
1974
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно