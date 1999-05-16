Кошелева Любовь Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кошелева Любовь Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.08.1927

Дата смерти

16.05.1999

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

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Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЮЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1927

Отец: не указан

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
28.01.1946

Дочь: Левченко Вера Николаевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
16.05.1999

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