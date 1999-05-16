Кошелева Любовь Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.08.1927
Дата смерти16.05.1999
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
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Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1927
Отец: не указан
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
28.01.1946
Дочь: Левченко Вера Николаевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
16.05.1999