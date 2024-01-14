Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.01.1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1820 г.р.

Мать

Около 1825 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1851

Отец: Мартын

Мать: Ксения Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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