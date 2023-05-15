Василиса Трофимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василиса Трофимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

1874

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1841

Сын: Ерёмин Сергей Мелентиев

Отец ребёнка: Мелентий Яковлев

Рождение ребёнка
1845

Сын: Михаил Мелентиев

Отец ребёнка: Мелентий Яковлев

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Евлампия Мелентиева

Отец ребёнка: Мелентий Яковлев

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Федотова Александра Мелентиева

Отец ребёнка: Мелентий Яковлев

Рождение ребёнка
1855

Сын: Ерёмин Марк Мелентиев

Отец ребёнка: Мелентий Яковлев

Борисово, Селищенская волость, Покровский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мелентий Яковлев

Смерть
1874
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