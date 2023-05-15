Василиса Трофимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смерти1874
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1841
Отец ребёнка: Мелентий Яковлев
Рождение ребёнка
1845
Сын: Михаил Мелентиев
Отец ребёнка: Мелентий Яковлев
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Евлампия Мелентиева
Отец ребёнка: Мелентий Яковлев
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Федотова Александра Мелентиева
Отец ребёнка: Мелентий Яковлев
Рождение ребёнка
1855
Отец ребёнка: Мелентий Яковлев
Борисово, Селищенская волость, Покровский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мелентий Яковлев
Смерть
1874