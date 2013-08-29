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Карабанов Андрей Валентинович

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

05.03.1953

Дата смерти

29.08.2013

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1953

Отец: Карабанов Валентин Иосифович

Мать: Тычкина Элеонора Петровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
15.06.1975

Дочь: Карабанова Елена Андреевна

Мать ребёнка: Новосельцева Елена Владимировна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
17.04.1993

Жена: Ситникова Елена Борисовна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
17.04.1993

Жена: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
19.10.1994

Сын: Карабанов Андрей Андреевич

Мать ребёнка: Ситникова Елена Борисовна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
29.08.2013
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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