Карабанов Андрей Валентинович
Место рождения
Дата рождения05.03.1953
Дата смерти29.08.2013
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1953
Рождение ребёнка
15.06.1975
Дочь: Карабанова Елена Андреевна
Мать ребёнка: Новосельцева Елена Владимировна
Бракосочетание
17.04.1993
Бракосочетание
17.04.1993
Рождение ребёнка
19.10.1994
Сын: Карабанов Андрей Андреевич
Мать ребёнка: Ситникова Елена Борисовна
Смерть
29.08.2013