Иванова (Миронова) Алёна Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Миронова) Алёна Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.07.1987

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1987

Отец: Миронов Сергей Дмитриевич

Мать: Миронова (Кайдарова) Екатерина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Алексей Сергеевич

Рождение ребёнка
15.06.2010

Дочь: Иванова Владислава Алексеевна

Отец ребёнка: Иванов Алексей Сергеевич

Рождение ребёнка
17.09.2014

Сын: Иванов Сергей Алексеевич

Отец ребёнка: Иванов Алексей Сергеевич

Рождение ребёнка
17.12.2021

Сын: Иванов Лев Алексеевич

Отец ребёнка: Иванов Алексей Сергеевич

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