Иванова (Миронова) Алёна Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.07.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1987
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.06.2010
Дочь: Иванова Владислава Алексеевна
Отец ребёнка: Иванов Алексей Сергеевич
Рождение ребёнка
17.09.2014
Отец ребёнка: Иванов Алексей Сергеевич
Рождение ребёнка
17.12.2021
Отец ребёнка: Иванов Алексей Сергеевич