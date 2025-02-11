Doerksen Froese (Peters) Margaretha
женский, родилась 09.11.1837, Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния
умерла 12.01.1877, Ручаевка
Мать(Epp) Agatha D R05.09.1813 г.р.
ОтецPeters Abraham Johann D11.09.1811 г.р.
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Рождение
09.11.1837
Отец: Peters Abraham Johann D
Мать: (Epp) Agatha D R
Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния
Крещение
10.06.1856
Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния
Смерть
12.01.1877