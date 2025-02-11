Doerksen Froese (Peters) Margaretha 09.11.1837 — найти родственников по фамилии на Familio

Doerksen Froese (Peters) Margaretha

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 09.11.1837, Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

умерла 12.01.1877, Ручаевка

Мать
(Epp) Agatha D R05.09.1813 г.р.
Отец
Peters Abraham Johann D11.09.1811 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1837

Отец: Peters Abraham Johann D

Мать: (Epp) Agatha D R

Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

Крещение
10.06.1856
Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

Смерть
12.01.1877

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