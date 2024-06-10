Красовская Аксинья Степановна
Место рождения
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1839
Сын: Красовский Иван Гаврилович
Отец ребёнка: Красовский Гаврила Карпович
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Настасья Гавриловна
Отец ребёнка: Красовский Гаврила Карпович
Рождение ребёнка
1847
Сын: Красовский Семен Гаврилович
Отец ребёнка: Красовский Гаврила Карпович
Смерть
Неизвестно