Красовская Аксинья Степановна 1819 — найти родственников по фамилии на Familio
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Красовская Аксинья Степановна

Место рождения

Новоселки, Костромской уезд, Костромская область

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Новоселки, Костромской уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Красовский Иван Гаврилович

Отец ребёнка: Красовский Гаврила Карпович

Новоселки, Костромской уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Настасья Гавриловна

Отец ребёнка: Красовский Гаврила Карпович

Новоселки, Костромской уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Красовский Семен Гаврилович

Отец ребёнка: Красовский Гаврила Карпович

Новоселки, Костромской уезд, Костромская область
Смерть
Неизвестно

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