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Свешников Яков Иванович

Место рождения

Москва, Царство Русское

Дата рождения

1655

Дата смерти

1703

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1655

Отец: Свешников Иван Васильевич

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1669

Сын: Свешников Григорий Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1675

Сын: Свешников Семён Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1703

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