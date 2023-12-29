Свешников Яков Иванович
Место рожденияМосква, Царство Русское
Дата рождения1655
Дата смерти1703
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1655
Отец: Свешников Иван Васильевич
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1669
Сын: Свешников Григорий Яковлевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1675
Сын: Свешников Семён Яковлевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1703