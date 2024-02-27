Куненкова Акилина Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куненкова Акилина Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куненков Григорий Алексеевич

Рождение ребёнка
?.04.1884

Сын: Куненков Алексей Григорьевич

Отец ребёнка: Куненков Григорий Алексеевич

Рождение ребёнка
12.11.1888

Сын: Куненков Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Куненков Григорий Алексеевич

Смерть
Неизвестно

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