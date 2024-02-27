Куненкова Акилина Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.04.1884
Сын: Куненков Алексей Григорьевич
Отец ребёнка: Куненков Григорий Алексеевич
Рождение ребёнка
12.11.1888
Сын: Куненков Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Куненков Григорий Алексеевич
Смерть
Неизвестно