Барндык (Барндык) Кристина Абрамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барндык (Барндык) Кристина Абрамовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.08.1815

Дата смерти

16.12.1884

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1838

Муж: Барндык Михаил

Рождение ребёнка
25.09.1842

Сын: Барндык Абрам Михайлович

Отец ребёнка: Барндык Михаил

Рудемилли, Константиновская волость, Петергофский уезд
Конфирмация (миропомазание)
14.04.1844
Рождение ребёнка
25.01.1857

Сын: Барндык Иван Михайлович

Отец ребёнка: Барндык Михаил

Рудемилли, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
16.12.1884

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