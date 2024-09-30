Барндык (Барндык) Кристина Абрамовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.08.1815
Дата смерти16.12.1884
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1838
Муж: Барндык Михаил
Рождение ребёнка
25.09.1842
Отец ребёнка: Барндык Михаил
Конфирмация (миропомазание)
14.04.1844
Рождение ребёнка
25.01.1857
Отец ребёнка: Барндык Михаил
Смерть
16.12.1884