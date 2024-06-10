Сальнова (Лезина) Людмила Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лезин Алексей
Мать: Лезина (Камандина) Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сальнов Сергей Александрович
Отец ребёнка: Сальнов Александр Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сальнова Ирина Александровна
Отец ребёнка: Сальнов Александр Сергеевич
Смерть
Неизвестно