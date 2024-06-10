Сальнова (Лезина) Людмила Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сальнова (Лезина) Людмила Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лезин Алексей

Мать: Лезина (Камандина) Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сальнов Сергей Александрович

Отец ребёнка: Сальнов Александр Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сальнов Александр Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сальнова Ирина Александровна

Отец ребёнка: Сальнов Александр Сергеевич

Смерть
Неизвестно

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