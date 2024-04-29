Пинус (Pinus) (Фейгин (Feigin)) Фейга Щейте (Scheite) 1876 — найти родственников по фамилии на Familio
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Пинус (Pinus) (Фейгин (Feigin)) Фейга Щейте (Scheite)

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Место рождения

г. Полоцк

Дата рождения

1876

Дата смерти

1942

Пол

Женский

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Полоцк
Рождение ребёнка
02.03.1903

Дочь: Гальперина (Пинус) Августа Гутя Гершоновна

Отец ребёнка: Пинус Гершон

г. Полоцк
Рождение ребёнка
22.02.1906

Сын: Пинус Гилель Гершонович

Отец ребёнка: Пинус Гершон

Riga, Rīgas pilsēta, Latvia
Рождение ребёнка
18.03.1910

Сын: Пинус (Орен) Арон Гершонович (Григорьевич)

Отец ребёнка: Пинус Гершон

г. Рига, Российская Империя
Смерть
1942
Latvija

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