Степичева Наталья Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Степичев Егор Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Степичев Егор Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Степичев Егор Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.06.1886
Сын: Степичев Василий Егорович
Отец ребёнка: Степичев Егор Васильевич
Рождение ребёнка
18.05.1903
Сын: Степичев Александр Егорович
Отец ребёнка: Степичев Егор Васильевич
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Степичева (Степичева) Елена Егоровна
Отец ребёнка: Степичев Егор Васильевич