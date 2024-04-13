Степичева Наталья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степичева Наталья Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

1886 г.р.
1903 г.р.
1933 г.р.
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Скрыто настройками приватности

Добавил:

РС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Степичев Егор Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Степичев Иван Егорович

Отец ребёнка: Степичев Егор Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Степичев Егор Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степичев Егор Васильевич

Рождение ребёнка
25.06.1886

Сын: Степичев Василий Егорович

Отец ребёнка: Степичев Егор Васильевич

Рождение ребёнка
18.05.1903

Сын: Степичев Александр Егорович

Отец ребёнка: Степичев Егор Васильевич

Рождение ребёнка
1933

Дочь: Степичева (Степичева) Елена Егоровна

Отец ребёнка: Степичев Егор Васильевич

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