Лямкин Виктор Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лямкин Виктор Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1938

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1934 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Биркина Анна Петровна

Бракосочетание
16.12.1960

Жена: Биркина Анна Петровна

Киселевск, Киселевский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
29.07.1961

Дочь: Лямкина Надежда Викторовна

Мать ребёнка: Биркина Анна Петровна

Рождение ребёнка
24.07.1965

Сын: Лямкин Михаил Викторович

Мать ребёнка: Биркина Анна Петровна

Смерть
Неизвестно

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