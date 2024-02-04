Лямкин Виктор Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1938
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Биркина Анна Петровна
Бракосочетание
16.12.1960
Жена: Биркина Анна Петровна
Киселевск, Киселевский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
29.07.1961
Дочь: Лямкина Надежда Викторовна
Мать ребёнка: Биркина Анна Петровна
Рождение ребёнка
24.07.1965
Мать ребёнка: Биркина Анна Петровна
Смерть
Неизвестно