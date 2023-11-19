Дунаев Равиль Сиразетдинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1939
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дунаев Рамиль
Мать ребёнка: Шигапова Рокия Габдулловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дунаев Салават
Мать ребёнка: Шигапова Рокия Габдулловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно