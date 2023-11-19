Дунаев Равиль Сиразетдинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дунаев Равиль Сиразетдинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1939

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1939 г.р.

Дети

Добавил:

КГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дунаев Рамиль

Мать ребёнка: Шигапова Рокия Габдулловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дунаев Салават

Мать ребёнка: Шигапова Рокия Габдулловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шигапова Рокия Габдулловна

Смерть
Неизвестно

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