Шетилин Андрей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
31.10.1871 ст.
Хотень, Сумська область
поручители по жениху - Иван Пенькин?, Семен Ващенко, по невесте - Александр Картавченко, Алексей (Ненкоев??) | Успенская церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/619... Показать все
Восприемник
02.01.1877 ст.
Мелания Павловна Романченко
Восприемник
07.02.1880 ст.
Агафья Павловна (Романченко) Андрияш
Восприемник
27.11.1883 ст.
Варвара Павловна (Романченко) Пархоменко
Восприемник
31.07.1888 ст.
Мария Павловна (Романченко) Карпенко
Место жительства
Неизвестно
Снагость, Кореневский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно