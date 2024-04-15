Шетилин Андрей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШетилин Андрей Васильевич

Шетилин Андрей Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1852 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
31.10.1871 ст.

Жена: Шетилина Мария Григорьевна

Хотень, Сумська область
поручители по жениху - Иван Пенькин?, Семен Ващенко, по невесте - Александр Картавченко, Алексей (Ненкоев??) | Успенская церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/619... Показать все
Восприемник
02.01.1877 ст.
Николаевка, Сумська область
Мелания Павловна Романченко
Восприемник
07.02.1880 ст.
Николаевка, Сумська область
Агафья Павловна (Романченко) Андрияш
Восприемник
27.11.1883 ст.
Николаевка, Сумська область
Варвара Павловна (Романченко) Пархоменко
Восприемник
31.07.1888 ст.
Николаевка, Сумська область
Мария Павловна (Романченко) Карпенко
Место жительства
Неизвестно
Снагость, Кореневский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close