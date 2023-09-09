Антоненко Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнтоненко Ирина

Антоненко Ирина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антоненко Виктория Алексеевна

Отец ребёнка: Антоненко Алексей Анатольевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Антоненко Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Антоненко Алексей Анатольевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антоненко Алексей Анатольевич

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