Аникиева (Гаврилова) Таисия Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.11.1947
Дата смерти02.06.2023
ПолЖенский
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1947
Отец: Гаврилов Константин
Рождение ребёнка
11.04.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Аникиев Евгений Александрович
Локня, Локнянский муниципальный район, Псковская область
Смерть
02.06.2023
Мурманск, город Мурманск, Мурманская область