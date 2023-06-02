Аникиева (Гаврилова) Таисия Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАникиева (Гаврилова) Таисия Константиновна

Аникиева (Гаврилова) Таисия Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.11.1947

Дата смерти

02.06.2023

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1947

Отец: Гаврилов Константин

Мать: Гаврилова (Петрова) Анастасия

Рождение ребёнка
11.04.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аникиев Евгений Александрович

Локня, Локнянский муниципальный район, Псковская область
Смерть
02.06.2023
Мурманск, город Мурманск, Мурманская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.