Свистельникова Олеся Юрьевна 16.04.1977 — найти родственников по фамилии на Familio
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Свистельникова Олеся Юрьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.04.1977

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1977

Отец: Свистельников Юрий Максимович

Мать: Швецова Татьяна Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бармин Андрей Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ланкин Александр Александрович

Рождение ребёнка
28.04.1998

Сын: Ланкин Максим Александрович

Отец ребёнка: Ланкин Александр Александрович

Рождение ребёнка
23.02.2003

Сын: Бармин Иван Андреевич

Отец ребёнка: Бармин Андрей Николаевич

Рождение ребёнка
01.10.2009

Сын: Бармин Лев Андреевич

Отец ребёнка: Бармин Андрей Николаевич

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