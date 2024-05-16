Свистельникова Олеся Юрьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.04.1977
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1977
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.04.1998
Сын: Ланкин Максим Александрович
Отец ребёнка: Ланкин Александр Александрович
Рождение ребёнка
23.02.2003
Отец ребёнка: Бармин Андрей Николаевич
Рождение ребёнка
01.10.2009
Сын: Бармин Лев Андреевич
Отец ребёнка: Бармин Андрей Николаевич