Суздальницкая (Розман) Шифра
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.09.1903
Дата смерти14.04.2000
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1903
Отец: Розман Файфуш
Мать: Розман (Винокур) Броха
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Суздальницкий Моисей
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
06.08.1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Суздальницкий Моисей
Рождение ребёнка
10.08.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Суздальницкий Моисей
Смерть
14.04.2000