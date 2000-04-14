Суздальницкая (Розман) Шифра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суздальницкая (Розман) Шифра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.09.1903

Дата смерти

14.04.2000

Пол

Женский

Отец

1863 г.р.

Мать

Муж

1903 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1903

Отец: Розман Файфуш

Мать: Розман (Винокур) Броха

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суздальницкий Моисей

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
06.08.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Суздальницкий Моисей

Рождение ребёнка
10.08.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Суздальницкий Моисей

Смерть
14.04.2000

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