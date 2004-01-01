Чернышова Любовь Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.05.1954
Дата смерти01.01.2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1954
Рождение ребёнка
25.06.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мельник Александр
Речушка, Нижнеилимский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
18.08.1978
Дочь: Кавось Ирэна Викентьевна
Отец ребёнка: Кавось Викентий Иосифович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мельник Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.01.2004