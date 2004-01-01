Чернышова Любовь Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернышова Любовь Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.05.1954

Дата смерти

01.01.2004

Пол

Женский

Отец

Около 1930 г.р.

Мать

1929 г.р.

Муж

1950 г.р.
Около 1954 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1978 г.р.

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1954

Отец: Чернышов Николай Васильевич

Мать: Макаренко Валентина Егоровна

Рождение ребёнка
25.06.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мельник Александр

Речушка, Нижнеилимский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
18.08.1978

Дочь: Кавось Ирэна Викентьевна

Отец ребёнка: Кавось Викентий Иосифович

Улькан, Казачинско-Ленский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мельник Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кавось Викентий Иосифович

Смерть
01.01.2004
Улькан, Казачинско-Ленский муниципальный район, Иркутская область
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