Мелкозеров Василий Сергеевич 1912 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиМелкозеров Василий Сергеевич

Мелкозеров Василий Сергеевич

Место рождения

Мелкозерово, город Алапаевск, Свердловская область

Дата рождения

1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЯЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Мелкозерово, город Алапаевск, Свердловская область
по данным сайта "Память народа" https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero30463284/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fadv_search%3Dy%26last_name%3D%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%26... Показать все
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.